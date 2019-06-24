У Кличко устал еще один мостик – очень грустные ФОТО

У Кличко устал еще один мостик – очень грустные ФОТО

Утра понедельника в Киеве началось не с кофе, а с маленького обвала на мосту. Нет, слава богу не велосипедном, а на Осокорках.

Грустное ЧП приключилось около 07:09. Как сообщил пострадавший, проезжая под мостом на "Осокорках", его машина подверглась нападению упавшей обшивкой моста.

На месте прибыла полиция и оградила аварийный участок под мостом. Однако проезжающим водителям было все равно и они продолжали ездить по осколкам.

На инцидент уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.

"Я освобождаю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за халатного отношения к своим обязанностям",- заявил градоначальник.

И добавил, что он уже "доверил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых проблемных мостах, где не проходят ремонтные работы".

Напомним, на днях КМДА похвасталась очередным достижением Киевавтодора. Мол, зацените Пешеходный мост на Гетьмана! Ребята, для вас же старались. И многие заценили…заценили очередной косяк столичных властей.