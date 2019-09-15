У Кличко хотят озолотить наглых СММщиков постами за 2,5 миллиона

За пост картинки с Кличко будут платить тысячи гривен

Мэрия столицы собирается вложить без малого 2,5 миллиона гривен на лайки, репосты и продвижение в соцсетях. И эту сумму нужно освоить всего лишь до 31 декабря.

Согласно информации, размещенной на портале Prozorro, коммунальное предприятие "Центр публичкой коммуникации и информации" КГГА собирается довести свои страницы в соцсетях до 50 тысяч подписчиков.

А помочь чиновникам в этом должны частные подрядчики, которым более чем щедро заплатят.

Так, на продвижение в YouTube, Instagram и Facebook с 1 октября по 31 декабря 2019-го года мэрия хочет вложить 2,5 миллиона гривен.

Согласно условиям тендера, за 1 миллион 250 тысяч в месяц победитель конкурса будет развивать унылые доселе странички. Заполнять же соцсети предстоит все теми же не интересными никому видео и интервью с чиновниками.

При этом стоимость одного поста, общее количество которых в задачах не указаны, зашкаливает до небес, даже если подрядчик будет самостоятельно создавать видосики и фоточки на темы электронной столицы, права собственности в домах и так далее.

Напомним, аналогично зашкварились некогда и в "Укрзализныце", где заказали на огромнейшие суммы посты в Facebook. Каждый из них стоил 3,5 тысячи гривен, а обнаглевшие СММщики после скандала начали доказывать, что их работа по копипастингу текстов стоит именно таких денег.