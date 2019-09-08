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Клон Олега Сенцова запутал общественность и журналистов

17:13
Сенцову не дают покоя - фото 1
Сенцову не дают покоя

В субботу, 7 сентября, и русского плена вернулся украинский режиссер Олег Сенцов. Имя кремлевского узника сразу же стало предметом манипуляций.

Утром в воскресенье, 8 сентября, государственное информагентство Укринформ сообщило, что Олег Сенцов завел свой твиттер, где будет делиться своим мнение относительно происходящего в его жизни и стране в целом. Эту информацию перепубликовали многие сайты, на аккаунт начали массово подписываться. К вечеру на только что созданный аккаунт подписались почти 7000 человек, включая Арсена Авакова и Айварса Абромавичуса.

Однако позднее появилась запись в конкурирующей соцсети - фейсбуке, где ожил старый аккаунт Сенцова. Он сообщил, что это единственное его представительство в соцсетях.

Еще позднее пользователи соцсетей обратили внимание на подписки твиттер-аккаунта Сенцова, где все рябило от представителей "русского мира" - Соловьева, Скабеевой и прочих Поклонских и Кадыровым. Из-за это был сделан вывод, что аккаунт - фейковый и, возможно, был создан для будущих провокаций.

Пользователь фейсбуке Андрей Пындык систематизировал догадки и раскрыл лже-Сенцова

Автор аккаунта же не сдался и обвинил в фейковости аккаунт Сенцова на фейсбуке, однако с этим возникла проблема. Дело в том, что на фейсбуке режиссер зарегистрирован почти 10 лет, а аккаунт в твиттере запустили только в сейчас.

Ситуацию могла бы прояснить двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, но со вчерашнего дня она в добровольной отставке)

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