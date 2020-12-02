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Ігор Мегера
блогер

У Харькові править віртуальний мер

10:56
Кернес живий чи ні? - фото 1
Кернес живий чи ні?

Блогер Ігор Мегера глузує з електоральний симпатій харків'ян та вказує на подальші кроки, які мають зробити містяни, щоб продовжити цей театр абсурду.

Харків - це унікальне місто навіть для України.

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Напевно, це єдине місто в світі де віртуальний мер. Завтра виповнюється 100 днів як ніхто не бачив Кернеса. Ніхто не знає живий він чи ні. Але так чи інакше його тупо нема. Точніше обраний мер є, але по факту в місті його не існує. Такий собі Мер Шредінгера.

При цьому вони ще й в міськраду обрали собі депутатів віртуального шарія, який керує ними з Іспанії.

Якщо харків’янам так подобаються віртуальні персонажі, то краще б вже за Гарі Поттера голосували. Гірше точно не буде.

Пост Ігоря Мегери на фейсбуці:

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Думка Харьков Геннадий Кернес Ігор Мегера Местные выборы 2020 Новини Украина
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