Они не лечатся дома: самолет с впавшим в кому Гепой приземлился в Берлине (ВИДЕО)

Кернес находится в "Шарите"

Ненавидящий Украину мэр Харькова, который впал в отрицание коронавируса ради того, чтобы не ужесточать карантин и не терять предвыборные рейтинги, сам же заразился COVID-19. При этом все балаболы из его окружения, рассказывавшие о "прекрасном состоянии" Кернеса, подтвердили свой статус лжецов.

Как уже писал "Без Табу", в ночь на четверг, 17 сентября, чартерный рейс компании FAI rent-a-jet с мэром Харькова на борту приземлился в Берлине.

Примечательно, что даже пальцем не пошевельнувший для разруливания проблем с пандемией COVID-19 Гепа, сбежал за границу, как только припекло.

При этом джет, на котором Кернеса транспортировали в Германию, предназначался для перевозки пациентов в состоянии комы, что лишь доказывает о том, что состояние ватоголового недолидера критическое.

При этом в мэрии Харькова только лишь сегодня признались о наличии у своего шефа коронавируса. Но о его реальном самочувствии никто правду не говорил. Вылет Кернеса в "Шарите" поясняют необходимостью сложной операции, которую "могут выполнить только немецкие врачи". Мол, из-за коронавируса у бессменного градоначальника обострились хронические заболевания.

На самом же деле некогда рассказывавший о том, что в Италии "все уже трупики" Гепа попросту решил не доверять свою жизнь отечественным врачам. Тем более, он же все эти годы и разворовывал больницы.