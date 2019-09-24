У депутата Киевсовета стырили часы по цене квартиры (ФОТО)

Ясинского оставили без элитнейших часов

На днях представитель партии "Солидарность" в Киевсовете Георгий Ясинский стал жертвой карманников. У политика с руки сняли элитнейшие часы люксового швейцарского бренда. Средняя стоимость модели, которую стащили злоумышленники, составляет без малого 31,5 тысячи евро.

Само преступление неизвестные совершили вечером 20 сентября, но известно о нем стало лишь во вторник, 24 числа.

Сам Ясинский, обнаружив пропажу почти сразу после работы карманников, вызвал копов - воспользовался тем, что его Breguet были задекларированы. Преступники же, как утверждает депутат, скрылись в толпе. А поскольку произошло все в пятницу, буквально в шаге от КГГА на Крещатике, поймать злоумышленников "на горячем" было совершенно нереально.

Стырили у Ясинского часики Breguet Marine Automatic Chronograph, корпус которых выполнен из 18-каратного розового золота.

Судя по сайту производителя, модель оснащена люминесцентным покрытием на стрелках, а также золотым циферблатом с черным родиевым слоем. Ремешок часов выполнен из каучука с золотой откидной застежкой.

По факту преступления полицейские открыли уголовное дело по статье "Кража в особо крупных размерах", ведь стоимость часов тянет на однокомнатную квартиру в Киеве.

С 2012-го года депутат Киевсовета числился помощником нардепа Владимира Арьева на общественных началах.

С мая 2014 Ясинского сделали секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.