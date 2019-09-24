Владимир Зеленский Грета Тунберг Сергей Князев война на Донбассе

У депутата Киевсовета стырили часы по цене квартиры (ФОТО)

17:00
Ясинского оставили без элитнейших часов - фото 1
Ясинского оставили без элитнейших часов

На днях представитель партии "Солидарность" в Киевсовете Георгий Ясинский стал жертвой карманников. У политика с руки сняли элитнейшие часы люксового швейцарского бренда. Средняя стоимость модели, которую стащили злоумышленники, составляет без малого 31,5 тысячи евро.

Само преступление неизвестные совершили вечером 20 сентября, но известно о нем стало лишь во вторник, 24 числа.

"Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО

Сам Ясинский, обнаружив пропажу почти сразу после работы карманников, вызвал копов - воспользовался тем, что его Breguet были задекларированы. Преступники же, как утверждает депутат, скрылись в толпе. А поскольку произошло все в пятницу, буквально в шаге от КГГА на Крещатике, поймать злоумышленников "на горячем" было совершенно нереально.

Стырили у Ясинского часики Breguet Marine Automatic Chronograph, корпус которых выполнен из 18-каратного розового золота.

Судя по сайту производителя, модель оснащена люминесцентным покрытием на стрелках, а также золотым циферблатом с черным родиевым слоем. Ремешок часов выполнен из каучука с золотой откидной застежкой.

У депутата Киевсовета стырили часы по цене квартиры (ФОТО) - фото 188342

По факту преступления полицейские открыли уголовное дело по статье "Кража в особо крупных размерах", ведь стоимость часов тянет на однокомнатную квартиру в Киеве.

У депутата Киевсовета стырили часы по цене квартиры (ФОТО) - фото 188344

С 2012-го года депутат Киевсовета числился помощником нардепа Владимира Арьева на общественных началах.

У депутата Киевсовета стырили часы по цене квартиры (ФОТО) - фото 188345

С мая 2014 Ясинского сделали секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев Киевсовет кража полиция Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Дело Ефремова находится в подвешенном состоянии - фото 1
Антикоррупционный суд отказался заниматься делом отца "ЛНР" Ефремова
16:20
СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne - фото 1
СНБО оправдал "112 Украина" и NewsOne - ФОТО
13:32
ЕС отменил санкции против Януковича – СМИ - фото 1
ЕС отменил санкции против Януковича – СМИ
12:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...