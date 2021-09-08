У центрі Парижу пограбували бутік Bulgari

Злочинці вкрали коштовностей на 10 мільйонів євро / АФП

Озброєні злочинці пограбували ювелірну крамницю у середмісті Парижа та забрали звідти коштовностей на суму близько 10 млн євро.

Пограбування сталося в крамниці Bulgari, що знаходиться на вулиці Капуцинок поряд із Вандомською площею, одному з найдорожчих та найрозкішніших торговельних місць в Європі.

Поліції повідомили про збройне пограбування близько 12:00 за місцевим часом. Після пограбування троє грабіжників втекли з місця події на автомобілі.

Невдовзі після початку переслідування грабіжники залишили авто та спробували втекти пішки, тоді двох із них затримала поліція.

злочинна група викрала ювелірні вироби вартістю приблизно 10 мільйонів євро. Поліція все ще розшукує третього підозрюваного.

Це вже третя крадіжка в ювелірному магазині у Парижі упродовж останніх двох місяців.