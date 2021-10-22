День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

У будинок заступника Єрмака бармен жбурнув коктейль Молотова

12:08
Терорист курця - фото 1
Терорист курця

В ніч проти 22 жовтня у Києві затримали чоловіка, який кинув в будинок заступника керівника ОПУ Ігоря Жовкви коктейль Молотова.

Сьогодні близько 4:00 в Дарницькому районі Києва затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції, - повідомляє Нацполіція.

За даними джерел "Української правди", мова йде про будинок заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви.

Встановлено, що зловмисник – 25-річний колишній бармен без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

За його словами, на одному з сайтів оголошень про роботу він знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram". Йому обіцяли заплатили 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

У будинок заступника Єрмака бармен жбурнув коктейль Молотова - фото 209493

Бармен вирішив зробити власний коктейль

Наразі оперативники працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Нагадаємо, у центрі Києва 26 серпня атакували офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Невідомий кинув у бік будівлі "коктейль Молотова".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Ермак Офис Президента покушение Происшествия Новини Украина
УНІАН
Другое на тему
Місце загибелі українки - фото 1
Алек Болдуїн застрелив на зйомках українську операторку
09:17
Шмигаль обіцяє обійтися без локдаунів - фото 1
Украина не планує вводити повний локдаун та зупиняти економіку
20 октября, 13:38
Новий MacBook Pro - вже у продажу - фото 1
Apple презентувала революційні MacBook Pro нового покоління
19 октября, 03:13
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
13 октября, 17:06
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
24 сентября, 08:05