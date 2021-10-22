У будинок заступника Єрмака бармен жбурнув коктейль Молотова

Терорист курця

В ніч проти 22 жовтня у Києві затримали чоловіка, який кинув в будинок заступника керівника ОПУ Ігоря Жовкви коктейль Молотова.

Сьогодні близько 4:00 в Дарницькому районі Києва затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції, - повідомляє Нацполіція.

За даними джерел "Української правди", мова йде про будинок заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви.

Встановлено, що зловмисник – 25-річний колишній бармен без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

За його словами, на одному з сайтів оголошень про роботу він знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram". Йому обіцяли заплатили 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Бармен вирішив зробити власний коктейль

Наразі оперативники працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Нагадаємо, у центрі Києва 26 серпня атакували офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Невідомий кинув у бік будівлі "коктейль Молотова".