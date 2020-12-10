У 19-летнего сыночка Королевской оказалось криптовалюты на $26 000 000
Ростислав Солод со счастливой мамой / Фейсбук
Новоизбранный депутат городского совета Краматорска 19-летний Ростислав Солод подал е-декларацию - и выяснилось, что юноша он весьма способный и успешный.
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Ростислав Солод задекларировал многомиллионное состояние в криптовалюте.
19-летний сын депутатов Верховной Рады от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода указал, что владеет криптовалютой в количестве 185,000 XMR (монета Monero).
По курсу на 10 декабря 2020 года это составляет около 26 миллионов долларов.
В декларации отмечается, что криптовалюту паренек приобрел в 2015 году. Тогда ее курс равнялся 0,38 USD/XMR и весь актив обошелся ему в $70 000.
На момент приобретения Ростиславу Солоду было 14 лет.
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