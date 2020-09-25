19-летний сынок Королевской баллотируется в депутаты

Зачем мажора понадобились выборы в Краматорске - никто не знает

Антиукраинская деятельность - дело семейное, решили в пророссийской партии ОПЗЖ и решили выдвинуть в депутаты сына свой сотрудницы.

19-летний Ростислав Солод будут баллотироваться в депутаты в местный совет прифронтового Краматорска.

Сей юноша является родным сыном видной деятельницы ОПЗЖ Натальи Королевской и еще одного депутато от партии Медведчука-Левочкина - Юрия Солода.

Никакими необходимыми навыками политика Ростислав не обладает, однако Солод-младший имеет все шансы вскоре им стать.

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У себя в соцсетях юноша также говорит про некую команду, которая несколько месяцев думала, как обустроить Краматорск.

Выдвижение состоялось в присутствии звездной мамы в четверг, 24 сентября.

Уже появились агитационные материалы, на которых несколько перепуганный юноша 2001 года рождения позирует с лицом ОПЗЖ Юрием Бойко. Кстати, Бойко сейчас является вторым по популярности политиком в Украине, если верить социологии и президентским рейтингам.