19-летний сынок Королевской баллотируется в депутаты
Антиукраинская деятельность - дело семейное, решили в пророссийской партии ОПЗЖ и решили выдвинуть в депутаты сына свой сотрудницы.
19-летний Ростислав Солод будут баллотироваться в депутаты в местный совет прифронтового Краматорска.
Сей юноша является родным сыном видной деятельницы ОПЗЖ Натальи Королевской и еще одного депутато от партии Медведчука-Левочкина - Юрия Солода.
Никакими необходимыми навыками политика Ростислав не обладает, однако Солод-младший имеет все шансы вскоре им стать.
У себя в соцсетях юноша также говорит про некую команду, которая несколько месяцев думала, как обустроить Краматорск.
Выдвижение состоялось в присутствии звездной мамы в четверг, 24 сентября.
Уже появились агитационные материалы, на которых несколько перепуганный юноша 2001 года рождения позирует с лицом ОПЗЖ Юрием Бойко. Кстати, Бойко сейчас является вторым по популярности политиком в Украине, если верить социологии и президентским рейтингам.