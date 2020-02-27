Сын Луценко замешан в контрабанде леса - расследование

Сын Луценко замешан в контрабанде леса - расследование

ГБР заподозрила житомирских таможенников в преступном сговоре с частными компаниями с целью контрабанды леса. Одной из фирм владеет Александр Луценко - сын экс-главы ГПУ.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление Хмельницкого суда.

Согласно источнику, один из следователей ГБР обратился к Фемиде в рамках уголовного производства о контрабанде леса. Фигурантами расследования являются 11 предприятий, заподозренных в скупке древесины и лесоматериалов у ФОП (ФЛП).

Согласно следствию, упомянутый товар был получен путем незаконных рубок или его продажи лесхозами под видом сырья. Далее фирмы фальсифицировали документы о происхождении леса и пиломатериалов для дальнейшей отправки в Житомирское облуправление лесоохотничьего хазяйства. По получению необходимых данных, чиновники выдавали сертификаты, необходимые для экспорта.

Александр Луценко с женой

Следователи ГБР установили, что к упомянутой схеме могут быть причастны компании "Тимбертрейд", "Гринвол", "СИД Форест", "Евросантехсервис", "БДК Сервис", "Эль Мелина", "Адманс", "Евро пак трейд", "Вуд экспорт юа", "Вордтрейдюа" и "Нор тун".

Весьма примечательно, что последняя фирма из списка была основа компанией "Грин Вэй", принадлежащей сыну Юрия Луценко Александру.

Также журналисты "Грошей" выяснили, что Александр Луценко к началу 2019 был совладельцем "Грандвуд групп", занимающейся лесозаготовкой и оптовой торговлей древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО "Веар", которому принадлежит лесопилка в Ракитном Ровенской области.

Учредителями "Грандвуд групп" остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик.

Владимир Бондар и Юрий Луценко, 2005 г.

Особой остроты всему блюду придает тот факт, что до 2019 г. Гослесагентством руководил Владимир Бондар - давний друг экс-главы ГПУ.

Напомним, Луценко фигурирует в делах ГБР.