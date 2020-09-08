В сети появились новые записи вербовки "Вагнеровцев" украинскими спецслужбами ВИДЕО

Украинские спецслужбы действительно вербовали "Вангеровцев"

Днем во вторник, 8 сентября, журналист Янина Соколова выложила в сеть очередные переговоры представителей украинских спецслужб с российскими террористами, которых вербовали якобы для участия в операции в Венесуэле, а на самом деле - хотели задержать в Киеве.

Переговоры "куратора" с террористами Волгиным, Григоряном и Савицким, как и первая часть записей, доказывают как о самом существовании спецоперации, которую провалили благодаря приближенным к президенту Зеленскому, так и об участии Российской Федерации в войне.

Оккупанты, участвовавшие в боях на Донбассе, рассказали своему якобы нанимателю о том, что участвовали в переброске БУКов, сбитии украинских самолетов ИЛ-76, АН и других.

Кроме того, боевики утверждают, что изначально группой заведенных в Украину бойцов руководил лично главарь "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин.

Наемники и убийцы Путина с гордостью рассказывали об убийстве украинских военных в Дебальцево, Луганском аэропорту и других горячих точках на фронте, а также о своих похождениях в Сирии, Судане и ЦАР.

Само наличие записей переговоров вербующих убийц от имени несуществующей ЧВК еще раз подтверждает версию, от которой пытаются отмазаться в Офисе президента: масштабнейшая спецоперация по задержанию участников крупнейших военных преступлений, совершенных русскими против Украины, существовала. И, по всей видимости, была заблокирована главой Офиса президента Андрея Ермака, после чего информация была слита российским спецслужбам.

Впрочем, у Зеленского говорят, что все это - выдумки. Но аргументация Банковой начисто разбивается о существующие материалы уголовных дел, открытых против террористов.