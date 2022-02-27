Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ

Слава Україні / Міноборони

Дорогі українці! 72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.

Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок.

Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються.

За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів.

За свою Державу.

Вас бачать усі, весь світ!

Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми.

Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.

З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде.

Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.

Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій.

Слава Україні! Слава Героям України!

Фейсбук Олексія Резнікова: