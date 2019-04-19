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Три части Нотр-Дам де Пари могут обвалиться после пожара

19 апреля, 11:00
В Соборе Парижской Богоматери могут обвалиться три каменных части конструкции - фото 1
В Соборе Парижской Богоматери могут обвалиться три каменных части конструкции

Архитекторы оценили, в какой ситуации находится культовый Собор Парижской Богоматери после масштабного возгорания. Как оказалось, критических точек в сооружении, которые могут обвалиться в любой момент, три.

Если обрушение все же случится, последствия невозможно предугадать. Как утверждают эксперты хлипко закрепленным после обвала опорных балок крыши оказался поперечный неф - 15-метровый треугольный элемент конструкции весом в несколько тонн.

Пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас (ФОТО)

Его уже начали укреплять, поскольку в случае падения рухнуть может не только неф, но и большая часть северного фасада собора.

Три части Нотр-Дам де Пари могут обвалиться после пожара - фото 179739

Кроме того, кренится в сторону и западный фронтон Нотр-Дама. Расположенная между двумя колокольнями часть крыши нефа, не подпирается ничем, поскольку перекрытия также рухнули, обгорев.

- Фронтон очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху была настолько обожжена, что раскололась до самого конца, - отметил министр культуры Франции Франк Ристье.

Три части Нотр-Дам де Пари могут обвалиться после пожара - фото 179740

Третим элементом конструкции собора является угол южной колокольни, где расположены химеры. Эта часть здания оказалась ненадежной из-за перегревания камней, которые, как утверждают архитекторы, стали аморфными. Последствием разрушения может стать падение статуй химер, которые угрожают бабахнуться прямо на орган.

По данным следствия, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилось на реконструкции.

В то же время на реконструкцию уже собрали более 800 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что восстановить собор нужно за пять лет, но эксперты не столь оптимистично настроены. Они говорят, что реставрация может занять десятилетия.

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Франция Париж пожар церковь Новости Мир
Le Figaro
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