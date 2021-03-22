Третя хвиля коронавірусу у Києві буде на колесах
Київ не відмовиться від громадського транспорту на час локдауну. Проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм
Про послаблення карантиннтх обмежень повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалили, що громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць.
Від сьогодні вирішувати, чи обмежувати роботу транспорту в "червоних зонах", буде місцева влада. Раніше це робив лише уряд. Таке рішення ухвалив у понеділок Кабінет міністрів.
Тепер рішення щодо обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах "червоної зони" ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.
З 20 березня Кабмін офіційно вніс Київ в "червону зону" карантину, обмеження набирають чинності з 23 березня.
Станом на 22 березня Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та Київ є "червоними зонами" за показниками поширення коронавірусу.