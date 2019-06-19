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Зеленский назначил ключевых представителей Украины в Минске: кто эти люди

18:20
Зеленский определился с главами подгрупп в ТКГ - фото 1
Зеленский определился с главами подгрупп в ТКГ

В среду, 19 июня, президент Украины подписал указ о назначении руководителей контактных подгрупп, ответственных за переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Трехсторонней контактной группе.

Сегодня на официальном сайте президента появился указ о назначении представителей нашей страны в Минске.

Кучма и Зеленский предложили в Минске снять блокаду Донбасса

Согласно документу №414/2019, который подписал Владимир Зеленский, руководить переговорными процессами в ключевых подгруппах будут новые люди.

Так, в рабочей подгруппе по вопросам безопасности начнет рулить Богдан Бондарь, который в данный момент значится заместителем командующего Операцией объединенных сил.

Группа, занимающуюся социально-экономическими вопросами возглавит бывший заместитель министра экономического развития и торговли времен Абромавичуса Игорь Веремий. Этому назначению, очевидно, поспособствовал переметнувшийся из команды Порошенко к Зе реформатор.

За гуманитарные вопросы будет отвечать вечно поддерживаемая регионалами и восстановленная в правах дважды уполномоченная ВР по правам человека Валерия Лутковская.

А политические нюансы с российскими оккупантами с легкой подачи Зеленского будет обсуждать экс-посол Украины в США Александр Моцик.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

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Владимир Зеленский Леонид Кучма Трехсторонняя контактная группа Минск война на Донбассе Новости
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