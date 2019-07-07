Требовал миллион: в Одессе преступник захватил в заложники работниц кредитной компании

Полиция штурмовала помещение, где удерживали заложников

Утром в воскресенье, 7 июля, в МАФ, где расположилась одна из множество компаний по предоставлению микрокредитов населению под огромные проценты, зашел молодой человек, который сразу же приставил сотруднице фирмы нож к горлу.

К зданию в Суворовском районе города, где расположено полулегальное финансовое учреждение, мгновенно съехались спецназ и все руководство одесской полиции.

Больше трех часов переговорщики пытались наладить диалог со злоумышленником, но отдавать заложников мужчина не собирался. Он требовал миллион долларов выкупа и вертолет.

Впрочем, переговоры оказались лишь отвлечением внимания преступника: подобрав удачный момент, спецназовцы штурманули помещение.

Террористом оказался местный житель 1994 года рождения. Что заставило его пойти на взятие заложников, неизвестно.

В данный момент открыто уголовное дело по части второй статьи 147 УК Украины - "Захват заложников" и части третьей статьи 187 - "Разбой".