Трамписты в столице США захватили Капитолий - 4 человека погибли

В Вашингтоне было весело

В ночь на четверг, 7 января, в столице США Вашингтоне произошли массовые беспорядки.

Их инициаторами были радикальные сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего на выборах демократы Джо Байдену.

Несколько тысяч людей пришли под здание Капитолия, смяли кордон полиции и ворвались в Капитолий - сенаторы, которые должны были окончательно утвердить итоги выборов и проигрыш Трампа, даже не успели заблокировать свои компьютеры, в спешке покинув здание.

После селфи и бессмысленных актов вандализма трамписты были вынуждены покинуть здание. Им в этом помогали подоспевшая Нацгвардия, слезоточивый газ и напутствия самого Трампа, который призвал к мирному решению вопроса.

Однако насилия избежать не удалось - по итогам захвата Капитолия 4 человека распрощались с жизнью. Среди них - женщина-трампистка, которую подстрелили охоранники здания.

Также в Капитолии были найдены 2 бомбы - они были обезврежены. Десятки человек были задержаны. В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Также пострадал сам Трамп - его аккаунты в соцсетях были заморожены. Также многие сограждане призвали судить 45-го президента США.

Ну, и бонусом - под утро 7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена 46-м президентом США.

Озабоченность событиями в США выразили президент Европарламента, генсек НАТО, премьер-министры Великобритании, Канады, Испании и Норвегии. А еще — власти Турции