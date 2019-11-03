Трамп зовет Зеленского в гости

Зеленский в ожидании новой встречи с другом

Президент США Дональд Трамп в порыве радушия заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины и верит, что она состоится в самое ближайшее время.

Неожиданную новость президент США, ныне переживающий процедуру импичмента, объявил на брифинге для журналистов в субботу, 2 ноября.

"Он, вероятно, приедет", - сообщил Трамп, отвечая на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом.

"Считаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Считаю, он приедет очень скоро", - заявил президент США, не уточнив сроки визита Зеленского.

"Он - хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит", - дал аналитику Трамп.

Напомним, что последняя встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. И она приковала внимание всего мира - оппоненты Трампа пытались обвинить его в давлении на молодого украинского президента, а Трамп - показать, что ничего такого не было. Зеленскому же оставалось лишь улыбаться и делать вид, что опубликованная стенограмма разговора с Трампом - это ок. После этого Трамп уже успел забыть про Зеленского, спутать Украину с Россией, но теперь вспомнить вновь.