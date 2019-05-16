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Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за Huawei

Вчера, 12:00
Из-за продукции Huawei в Штатах объявили чрезвычайное положение - фото 1
Из-за продукции Huawei в Штатах объявили чрезвычайное положение

Вечером в среду, 15 мая, президент Штатов объявил в стране чрезвычайное положение для защиты компьютерной сферы от иностранных противников. Среди угрожающих нацбезопасности фигурирует китайский гигант Huawei, который обвиняют в шпионаже в пользу компартии.

Кроме того, Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает американским фирмам использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное не в Штатах и относящееся к рискованным.

Дочь основателя Huawei подала в суд на правительство Канады

Напрямую компании, которые попадают под запрет, в Белом доме не назвали, однако источники CNN в руководстве США утверждают, что речь идет конкретно о Huawei.

Готовы ли американские компании к одномоментному отказу от использования крайне распространенной по всему миру технике, неизвестно. Вполне может быть, что в стране на какое-то время наступит информационный коллапс - до тех пор, пока предприятия не заменят и не настроят аппаратуру. Впрочем, возможен и вариант, предусматривающий некий переходный период, однако с учетом введенного чрезвычайного положения, он выглядит нелепым.

Американские издания утверждают, что американские чиновники в открытую лоббировали союзные компании для отказа от использования оборудования Huawei в последние полгода.

Напомним, в начале 2019 Штаты предъявили обвинения в мошенничестве и краже Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Кроме того, в ряде стран мира обвинили Huawei в использовании шпионских программ.

Также 1 декабря 2018 года во время пересадки на самолет в международном аэропорту Ванкувера по пути в Мексику из Гонконга канадскими властями по требованию Соединенных Штатов была арестовали дочь основателя Huawei. По словам канадского прокурора, Мэн Ванчьжоу обвинили в сговоре с целью мошенничества относительно нескольких международных институтов.

11 декабря ее освободили под залог в $10 млн. Но она не имеет права покидать Ванкувер, поскольку ожидает возможной экстрадиции в США по обвинению в мошенничестве.

В Huawei все обвинения отрицают.

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Новости Украина
CNN
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