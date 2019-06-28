Трамп подтрунивал над Путиным во время встречи на G20

Трамп прилетел с Меланьей, Путин - с Лавровым

В ходе саммита президентов и представителей стран, входящих в так называемую Большую двадцатку, президент США встретился с главарем России. И даже пару раз заставил Путина всплакнуть от собственной же ничтожности.

Утром в пятниц, 28 июня, Трамп и Путин провели третью по счету полноформатную беседу. Правда, закончилась она очень быстро, да и безрезультатно.

Перед встречей лидеров стран в Осаке за закрытыми дверями поговорили советник американского президента Джон Болтон и главарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Затем к ним присоединились президенты, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер финансов Антон Силуанов, помощник Путина Юрий Ушаков, а также Дмитрий Песков.

На помощь Трампу пришли госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

О чем конкретно общались Путин и делегация с американцами, неизвестно. Ключевой темой беседы должна была стать ситуация в Украине. Впрочем, судя по всему, стороны ни о чем не договорились, поскольку разошлись через полтора часа после начала диалога.

Кроме того, Путин был крайне злым, поскольку перед встречей Трамп его подкалывал фразой "Не вмешивайся в выборы" и угрозами пальцем. ВВХ эта выходка показала, насколько он никчемен в глазах других людей.