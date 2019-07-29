Трагедия МН17: виновный боевик "ДНР" вышел на волю

Боевик "ДНР" вышел на волю. Он причастен к перевозке "Бука"

Боевик "ДНР" Дмитрий Куприян вышел на волю из-за окончания тюремного срока. Террорист причастен к гибели МН17.

По данным СБУ, Куприян (позывной "Батя"), в июле 2014 г. похитил трейлер для перевозки ЗРК "Бук". 17 июля с помощью комплекса боевики сбили "Боинг".

Через год, в декабре 2015 г. "ДНРвец" попытался пересечь границу и был задержан, а в 2017 г осужден на 5 лет с применением "закона Савченко" (1 день заключения идет за 2 – прим ред.).

20 июня 2019 г срок пребывания Куприяна под стражей подошел к концу и его отпустили. Но с некоторыми ограничениями.

Из-за плохого поведения, за зеком установлен надзор. Ему запрещено приобретать спиртные напитки и покидать дом в ночное время. Кроме того 4 раза в месяц он должен отмечаться в полиции.

Напомним, СБУ задержала водителя, который перевозил сбивший MH17 "Бук"