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Продавал "вечную лицензию" для обменника: сотрудника НБУ поймали на взятке в 50 тысяч бакс

10:00
Работник хоздепартамента НБУ хотел "торгануть лицензией" - фото 1
Работник хоздепартамента НБУ хотел "торгануть лицензией"

Во вторник, 29 октября, сотрудники СБУ упаковали с поличным дерзкого чиновника Национального банка Украины, который хотел получить без малого 50 тысяч у.е. за свои "услуги" по продаже разрешения вести бизнес по обмену валют.

Задержанный, как утверждают стражи порядка, числился главным специалистом НБУ.

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Очень жадный и хитрый госслужащий потребовал 50 тысяч долларов от директора частной фирмы за "содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг".

При получении части взятки в 40 штук злоумышленника и задержали. Встречу с "клиентом" он назначил прямо возле своей работы - у здания регулятора в центре Киева.

Продавал 'вечную лицензию' для обменника: сотрудника НБУ поймали на взятке в 50 тысяч бакс - фото 190389

- Задержанному готовятся сообщить о подозрении в предварительной квалификацией части первой статьи 15 и части четвертой статьи 190 УК Украины - "Попытка завладеть чужим имуществом в особо крупных размерах мошенническим путем".

Примечательно, что отдел, где работал злоумышленник, не занимается выдачей лицензий. Кроме того, он вкалывал на вполне рядовой должности в департаменте хозяйственного обеспечения, так что никаой помощи бизнесмену оказать не мог.

Продавал 'вечную лицензию' для обменника: сотрудника НБУ поймали на взятке в 50 тысяч бакс - фото 190390

Более того, как заявили в НБУ, решения по выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов.

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