Торговал должностями: СБУ задержала жадного "внештатного помощника" Богдана и Разумкова

Очень жадный "работник ОПУ" попался СБУшникам

Оперативники Службы безопасности провели операцию по задержанию злоумышленника, который искал себе жертв через чиновников, после чего представлялся внештатным помощником всех высших руководителей государства и требовал деньги "за назначение".

Как утверждают в пресс-центре СБУ, мошенник "ездил по ушам" соискателям серьезных должностей, и представлялся то внештатным помощником, то близким другом руководителей государства.

Поймали преступника за попыткой обмануть желающего стать директором одного из государственных предприятий.

Он обещал "порешать проблему со своим начальством" за полтора миллиона долларов США. Говорил, мол, решается вопросы через глав офиса президента.

Упаковали злоумышленника в центре Киева, сразу же после получения аванса в 50 тысяч у.е.

- Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, описанных в части четвертой статьи 190 УК Украины - "Мошенничество", а также части четвертой статьи 369 - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", - отметили в СБУ.