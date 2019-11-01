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Торговал должностями: СБУ задержала жадного "внештатного помощника" Богдана и Разумкова

17:00
Очень жадный "работник ОПУ" попался СБУшникам - фото 1
Очень жадный "работник ОПУ" попался СБУшникам

Оперативники Службы безопасности провели операцию по задержанию злоумышленника, который искал себе жертв через чиновников, после чего представлялся внештатным помощником всех высших руководителей государства и требовал деньги "за назначение".

Как утверждают в пресс-центре СБУ, мошенник "ездил по ушам" соискателям серьезных должностей, и представлялся то внештатным помощником, то близким другом руководителей государства.

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Поймали преступника за попыткой обмануть желающего стать директором одного из государственных предприятий.

Торговал должностями: СБУ задержала жадного 'внештатного помощника' Богдана и Разумкова - фото 190563

Он обещал "порешать проблему со своим начальством" за полтора миллиона долларов США. Говорил, мол, решается вопросы через глав офиса президента.

Упаковали злоумышленника в центре Киева, сразу же после получения аванса в 50 тысяч у.е.

Торговал должностями: СБУ задержала жадного 'внештатного помощника' Богдана и Разумкова - фото 190560

- Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, описанных в части четвертой статьи 190 УК Украины - "Мошенничество", а также части четвертой статьи 369 - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", - отметили в СБУ.

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