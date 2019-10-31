Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Детективы НАБУ задержали лесника, которому звонил Зеленский (ФОТО)

08:40
Лесника Сысу насильно увезли в Киев - фото 1
Лесника Сысу насильно увезли в Киев

После показательного отчитывания президентом руководителя "Гутянского лесхоза" Виктора Сысы детективы антикоррупционного бюро сразу же открыли уголовное дело. И тут же его реализовали.

В итоге в среду, 30 октября, скандальный чиновник был задержан якобы при даче взятки.

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Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер.
Как утверждает парламентарий, Сыса попался на том, что пытался подкупить сотрудников антикоррупционного бюро.

Детективы НАБУ задержали лесника, которому звонил Зеленский (ФОТО) - фото 190453

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тысяч долларов. Не получилось", - написал новоиспечённый политик на своей странице в Facebook.

Известно, что на месте задержания была родственница злоумышленника, которая пыталась рассказать правоохранителям, что Сыса - курьер, а сумка с соткой тысяч на самом деле принадлежит ей. Коррупционера это от поездки в Киев с детективами не спасло.

Напомним, несколько месяцев назад в ходе показательного концертного тура по Украине Владимир Зеленский смотался в Харьков, где развалил очередного мелкого чиновника. Жертвой президента стал Сыса, которого директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский обвинил в незаконной вырубке леса.
После этого Владимир Зеленский лично набрал последнего и пригласил его приехать в Офис президента.

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