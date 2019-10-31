Детективы НАБУ задержали лесника, которому звонил Зеленский (ФОТО)

Лесника Сысу насильно увезли в Киев

После показательного отчитывания президентом руководителя "Гутянского лесхоза" Виктора Сысы детективы антикоррупционного бюро сразу же открыли уголовное дело. И тут же его реализовали.

В итоге в среду, 30 октября, скандальный чиновник был задержан якобы при даче взятки.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер.

Как утверждает парламентарий, Сыса попался на том, что пытался подкупить сотрудников антикоррупционного бюро.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тысяч долларов. Не получилось", - написал новоиспечённый политик на своей странице в Facebook.

Известно, что на месте задержания была родственница злоумышленника, которая пыталась рассказать правоохранителям, что Сыса - курьер, а сумка с соткой тысяч на самом деле принадлежит ей. Коррупционера это от поездки в Киев с детективами не спасло.

Напомним, несколько месяцев назад в ходе показательного концертного тура по Украине Владимир Зеленский смотался в Харьков, где развалил очередного мелкого чиновника. Жертвой президента стал Сыса, которого директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский обвинил в незаконной вырубке леса.

После этого Владимир Зеленский лично набрал последнего и пригласил его приехать в Офис президента.