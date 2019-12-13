Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 16 выпуск - 13.12.2019

Топ-модели на Босфоре

В пятницу, 13 декабря, в 19:00 на Новом канале стартует новый выпуск модного реалити - Топ-модель по-украински 3. Все подробности 16 выпуска - на Без Табу.

Отношения дизайнера Владимира Демчинского и владелицы салона красоты из Запорожья Кати Куличенко по прозвищу Тетя Мотя стремительно развиваются.

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Пару недель назад Тетя Мотя определилась со своим фаворитом. Сначала она флиртовала и даже целовалась с Егором Степаненко из прошлого сезона «Топ-модели по-украински», а теперь положила глаз на эксперта модельного реалити Владимира Демчинского. После фотосессии на ходулях Катя попросила Вову отнести ее на бекстейдж на руках. И всю Турцию бредила о дизайнере.

"Мы знаем, что Кате очень нравится один парень – Вова Демчинский, – говорит одна из участниц проекта Наташа Масловская. – И когда она устала и расклеилась, мы, чтобы ее подбодрить, распечатали фотографию Вовы в одних шортах! Видели бы вы лицо Кати в момент, когда мы подарили ей снимок. Она то краснела, то бледнела, но не могла отвести глаз".

Каково же было удивление Тети Моти, когда на следующее утро она получила записку от Владимира. В ней он приглашал Катю на свадьбу! Правда, как и всех остальных участниц – просто у девушек была намечена фотосессия в подвенечных турецких нарядах. Но Куличенко восприняла все исключительно на свой счет.

По условиям фотосессии, участница должна позировать на носилках, которые держат ее конкурентки. У каждой девушки – свой образ и эмоция, которую нужно показать.

"Я надела свадебное платье, и сразу стала такой воздушной, нежной, изящной, – улыбается Тетя Мотя. – Но потом Вова заглянул на бекстейдж и увидел меня в подвенечном наряде! А ведь жениху нельзя смотреть на невесту до свадьбы. Плохая примета! Надеюсь, это не помешает мне отлично показать себя на фотосессии и еще больше понравиться Владимиру"...

Что получилось у Кати Куличенко, а что нет, смотрите в пятницу в 19:00 в новом выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале.

Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 16 выпуск анонс - 13.12.2019:

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