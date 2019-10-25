Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 9 выпуск онлайн - 25.10.2019

В пятницу, 25 октября, ровно в 19:00 на Новом канале стартует очередной, уже 9 выпуск модного реалити-шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности 9 недели испытаний - на Без Табу.

После того, как с Топ-модели по-украински 3 изгнали смутьянов, на проекте как-то давно не было ЧП. Но все поменялось в 9 выпуске. В особняке, где живут участницы реалити Нового канала, сработала пожарная сигнализация. В это время все девушки находились внутри дома

Первой дым учуяла одесситка Настя Рудая. На прошлой неделе эксперты во главе с Аллой Костромичевой признали работу девушки лучшей и вручили ей ключи от VIP-комнаты, набитой гаджетами. Благодаря одному из них Настя и поняла – что-то неладно. Сработал детектор дыма.

«Сначала я не поняла, что пищит, потом подбежала к планшету и увидела, что там написано: сработал детектор, – рассказывает девушка. – Вылетела из комнаты, как пуля. На этаже действительно пахло гарью! Я тут же побежала по комнатам – выгонять девочек на улицу. Хотя могла эвакуироваться одна, оставив их там задыхаться».

«В этот момент у меня в голове пронеслась тысяча мыслей, – говорит участница из Черновицкой области Мальвина Чукля. – Мы живем на третьем этаже, а если лестница загорелась? Как же тогда нам спускаться? Неужели прыгать из окна?

Как вы уже догадались, возгорание было тренировочным (поджигать дома в этом сезоне модно). Так команда проекта решила, во-первых, проверить пожарную подготовку девушек, а во-вторых, намекнуть им о новом испытании – дефиле со спасателями, которое пройдет прямо в пожарной части!

Кстати, как оказалось, для некоторых участниц пожары и пожарники – не в новинку. К примеру, Лиза Бескровная не просто видела пожар, она его устроила. В детстве.

«Помню, в детстве я гуляла во дворе у бабушки и решила устроить себе небольшой пикничок – пожарить сало на костре, – рассказывает Лиза. – А рядом с местом моего пикника стоял огромный стог сена. Я подумала, что соломинка – отличный способ разжечь мой костер. Хотела быстренько поджечь сухую травинку, потом еще быстрее достать ее из стога и запихнуть в огонь. Но не успела. Вслед за соломинкой в мгновение ока вспыхнуло сено! Все горит, огонь до неба... В общем, дети и взрослые, не играйтесь со спичками, это очень опасно!

Конечно, будут в 9 выпуске и другие испытания. Ну, а дефиле с пожарными, которое станет вишенкой на торте в 9 выпуске, смотрите в пятницу в 19:00 на Новом канале.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 9 выпуск онлайн анонс - 25.10.2019: