Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 8 выпуск онлайн - 18.10.2019

Модели становятся балеринами / Новый канал

В пятницу, 18 октября, ровно в 19:00 на Новом канале смотрите онлайн 8 выпуске третьего сезона реалити-шоу Топ-модель по-украински. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Крики, слезы, пот ручьем, метры пластыря... Думаете, на «Топ-модели по-украински» очередная драка? Нет, там балетная тренировка с примой-балериной Национального театра оперы и балета Украины Кристиной Шишпор. И не просто тренировка, а вместе с фотосессией.

Чтобы на съемке девушки комфортнее чувствовали себя в пачках и пуантах, до старта фотосессии Кристина Шишпор провела им балетный мастер-класс. На него пришла и Алла Костромичева.

«Почему именно Шишпор? Потому что если учиться, то у самых лучших, – улыбается Алла. – Почему я пришла тренироваться наравне с девушками? Не хочу, чтобы зритель думал, что мы заставляем их делать то, что вообще невозможно сделать. Поэтому стала за станок наравне с участницами».

Алла Костромичева в образе черного лебедя / Топ-модель по-украински 3 - выпуск 8

И у девушек, и у Костромичевой это была первая попытка стать на пуанты. Но у Аллы, в отличие от некоторых участниц, она оказалась удачной.

«Раньше я жаловалась, что ходить на каблуках – это очень сложно, – говорит Ярина Самарик по прозвищу «Скинни». – По сравнению с пуантами это самые удобные в мире тапочки. Это была ужасная тренировка. Я ведь спортсменка, каратистка. Но около станка меня перекашивало, я не могла пошевелиться, тело было будто дубовое».

«С пластикой у меня все хорошо, я восемь лет занималась танцами, – говорит Настя Рудая по прозвищу «Губатая». – Но пуанты... Это орудия пыток какие-то. В них даже сидеть неудобно! А когда становишься на пальчики, кожа буквально стесывается. Эти пуанты такие деревянные, хуже самой дешевой китайской обуви».

В итоге Алла краснела у станка не только от колоссальной физической нагрузки, но и от стыда за девочек.

Большинство – деревянные / Топ-модель по-украински 3 - выпуск 8

«Честно говоря, я ожидала от участниц большего, – заявила после тренировки Кристина Шишпор. – Большинство – деревянные. Хотя я давала им элементарные движения. Если они хотят стать моделями, то должны научиться держать тело в тонусе, работать над собой. Алла точно так же, как и участницы, впервые встала на пуанты. Но элементы, которые у нее получались со второго раза, у некоторых не вышли вообще».

После тренировки от Кристины Шишпор девушек ждала главная часть испытания – фотосессия. Что из этого получилось – смотрите в пятницу в 19:00 на Новом канале, то есть – совсем скоро.

Также в программе - съемка на берегу моря, а также фотосессия с пауком.

Топ-модель по-украински 3 - выпуск 8 - смотреть онлайн анонс - 18.10.2019:

Бонус

Все помнят драку в 7 выпуске третьего сезона «Топ-модели по-украински», которая произошла в доме девочек. Как бы это не прозвучало, но участницы не поделили… обогреватель. Скорей всего, это стало всего лишь поводом для Моти и Гоши выяснить отношения на кулаках. Оказалось, что обида между этими двумя участницами копилась все 4 недели на проекте, и выплеснулась в самый неожиданный момент. Кто на самом деле спровоцировал драку в модельном доме? А кто просто защищался?