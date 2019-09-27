Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 5 выпуск онлайн - 27.09.2019

На съемках 5 выпуска «Топ-модели по-украински» произошло ЧП / Новый канал

В пятницу, 27 сентября, в 19:00 на Новом канале стартует пятый выпуск шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности - читайте на Без Табу.

В пятом выпуске «Топ-модели по-украински окажется, что быть экспертом модельного реалити – опасная работа. В этом в очередной раз убедились fashion-фотограф Соня Плакидюк и модельный букер Сергей Никитюк, которые «журили» фотосессию «Дискошар».

«Это парная съемка в стиле 80-х, – рассказала Соня Плакидюк. – Очень красивое и интересное испытание. Модель должна вжиться в свой яркий образ и стать настоящей дивой 80-х. А реквизитом для девушек станет дискосфера. Пока одна из участниц позирует на огромном шаре, вторая раскачивает его».

"Девочка на шаре" чуть не ушатала экспертов / ТМПУ 3 - выпуск 5

На бекстейдже девушки разбились на пары, и в ярких образах выходили к экспертам. Одной из пар были «Тетя Мотя» и Ярина Самарик по прозвищу «Скинни». Ярина много лет профессионально занималась карате, поэтому шар она раскачивала очень старательно, даже слишком.

«Скинни» меня так толкала, что шар поменял траекторию и начал летать по кругу, – рассказала «Тетя Мотя». – Он врезался в другие шары, и носился на цепи по всей съемочной площадке. Я ужасно боялась, что мы или убьем оператора, или долбанем Соню с Сережей... Или я свалюсь с шара и переломаю себе ноги к чертовой бабушке. Это было экстремальнее, чем все американские горки вместе взятые».

Соня Плакидюк и Сергей Никитин пережили на съемках 5 выпуска всю гамму чувств

Но не только «Тетя Мотя» в ужасе летала верхом на шаре, который Ярина, судя по силе толчков, пыталась запустить в космос. На лицах Сони Плакидюк и Сергея Никитюка тоже читался неподдельный страх.

«Так и напишут на моем надгробии: «тецнуло шаром», - иронично вздохнула Соня, когда блестящая дискосфера в очередной раз пролетела в опасной близости от ее лица.

Вопреки всему никто из экспертов во время испытания не пострадал. А вот пострадала ли репутация участниц реалити – другой вопрос.

Топ-модель по-укрински 3 - выпуск 5 - что не показали в выпуске:

Смотри самую яркую фотосессию сезона в пятницу в 19:00 на Новом канале.