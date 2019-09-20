Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 4 выпуск онлайн - 20.09.2019

Сергей Никитюк увидел изнанку женской красоты в 4 выпуске Топ-модель по-украински / Новый канал

Уже сегодня - в пятницу, 20 сентября, в эфире Нового канала состоится премьера 4 выпуска третьего сезона шоу Топ-модель по-украински. Все пикантные подробности нового выпуска - ищите на Без Табу.

За неделю модельное общежитие, куда поселили 17 девушек из реалити «Нового канала» Топ-модель по-украински, превратилось в хлев. Разбросанные вещи, неубранные кровати, обертки от сладостей на полу. И, как вишенки на торте, грязные чашки на всех свободных поверхностях. Именно такой увидел комнату, где живут участницы «Топ-модели по-украински», эксперт реалити – модельный скаут Сергей Никитюк.

В этом сезоне Алла Костромичева и ее падаваны решили сэкономит ь провести эксперимент: вместо солидного особняка заселить девушек в одну большую комнату общежития. Чтобы сплотились и научились дружить. Пока можно сказать наверняка – у участниц точно получилось превратить комнату в свалку.

«Я зашел к девушкам ранним утром, они еще спали и точно не ожидали моего визита, - говорит Сергей Никитюк. - И это был шок: в хлеве у скота чище и лучше, чем в их спальне. Когда они в последний раз убирали в этой комнате? В моем понимании девушки не могут быть такими свиньями. Им нужно поддерживать чистоту. Невозможно сиять на съемке, когда живешь в хлеву».

Модельный хлев от участниц шоу Топ-модель по-украински 3

Девушки тут же взбунтовались – мол, они на проект пришли не убирать, а быть красавицами. «Как может быть чисто, когда в одной комнате живет столько телок? – возмутилась самая младшая участница Катя Чечеленко. – У меня вот нет ни полки, ни шкафчика, конечно, мы живем в полном сраче».

Отругав девушек, Сергей Никитюк раскрыл им истинную цель визита – рассказал об условиях работы нав следующие семь дней.

«Новая неделя проекта посвящена сплочению девушек в большую и дружную модельную семью. Как в любой семье, у моделей существует старшее поколение, которое принимает важные решения, и молодежь, которая должна уважать и доверять старшему поколению. Мы с экспертами сделаем все, чтобы сплотить девушек в красивую и, я надеюсь, худую модельную семью», - заявил Никитюк, не забыв использовать свой любимый конек – пассаж про жирных.

Однако, участницы в тонкости словесных эскапад дипломированного историка не вникали, а сказали прямо – ну-ну. «Что значит модельная семья, если у нас – просто сборище баб, которые конкурируют друг с другом? – пресекла чаяния эксперта Настя Лазарева по прозвищу «Дорофеева».

Топ-модель по-украински 3 - вместо анонса смотрите онлайн - как участницы 3 сезона Марго Верховцева, Мальина Чукля и Катя Куличенко работают на показе Dastish Fantastish:

Все этапы сплочения девушек в модельную семью смотри сегодня в 19:00 в новом выпуске реалити «Топ-модели по-украински» на Новом канале.