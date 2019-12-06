Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 15 выпуск - 6.12.2019

Топ-модели отправляются в Турцию / Новый канал

В 19:00 в пятницу, 6 декабря, в эфире "Нового канала" стартует юбилейный 15 выпуск реалити Топ-модель по-украински. Все детали свежего выпуска шоу - на Без Табу.

В третьем сезоне Алла Костромичева вместе с экспертами и участницами модельного реалити Нового канала отправились на съемки в Турцию.

За время командировки команда проекта объездила Турцию вдоль и поперек. Автобус «Топ-модели по-украински» нигде не задерживался надолго. Дорога между городами порой занимала по восемь часов, и участницы развлекались, как могли – пели, танцевали в автобусе, на коротких остановках даже пытались репетировать дефиле, чем вызывали дикий восторг у местных жителей.

Во время одной из таких остановок участница реалити Нового канала Катя Куличенко по прозвищу Тетя Мотя увидела автомат для предсказаний: стеклянный куб с изображением гадалки, который по отпечатку ладошки выдает на листочках расписанное будущее. Ну как тут устоять, особенно когда финал проекта совсем скоро.

Топ-модель по-украински 3 - выпуск 15

– У меня написано, что я встречу свою вторую половинку, свою любовь, – рассказывает Тетя Мотя. – Надеюсь, это сбудется! А еще гид перевел мне вторую часть текста, и, по его словам, там написано, что я близка к своей цели и победе.

– А мне гид перевел, что моя красота – просто ослепительна, – смеется Наташа Масловская. – Хотя я точно знаю, на листике написано, что я не очень серьезно отношусь к своему делу, и нужно быть более собранной, не поддаваться эмоциям.

– В предсказании Чечелы было написано, что она будет работать по ночам и договариваться о своем будущем, – со смехом дополняет Мальвина Чукля, которая от гадания отказалась. – Вот мы и задумались, кем она будет работать в Турции. А еще ей нагадали, что у нее очень сложный разум.

Посмотрим, чье предсказание сбудется. А кто отправится домой после первой же недели в Турции. Это узнаем в пятницу в 19:00 в свежем выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале

Топ-модель по-украински 3, 15 выпуск - смотреть онлайн анонс - 6.12.2019: