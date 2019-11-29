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Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 14 выпуск - 29.11.2019

15:12
Топ-модель по-украински 3, 14 выпуск в стиле манга - фото 1
Топ-модель по-украински 3, 14 выпуск в стиле манга

В пятницу, 29 ноября, начиная с 19:00 смотрите 14 выпуск реалити Топ-модель по-украински 3. Все подробности нового выпуска шоу - на Без Табу.

В «Топ-модели по-украински» на Новом канале бушуют нешуточные страсти. Во время одной из съемок 14-го выпуска реалити к девушкам на бекстейдж пришел эксперт проекта Владимир Демчинский. И не один, а с Катей Куличенко на руках. Девушка просто светилась от счастья. Остальные участницы не знали, как реагировать.

Топ-модель по-украински 3 - что случилось и кого выгнали в 13 выпуске

«В смысле, Вова принес Тетю Мотю на руках? – возмущалась Катя Чечеленко. – Что такого она сделала на съемке

«Я не понимаю, они там что, свадьбу сыграли за 10 минут? – язвила Настя Рудая. – И Вова принес к нам Катю, словно невесту, чтобы она попрощалась со своими подружками перед началом супружеской жизни? В общем, такой счастливой Мотю я не видела никогда»...

Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 14 выпуск - 29.11.2019 - фото 192075

Долгожданный интим на «Топ-модели по-украински»

Но нет: свадьбу Владимир Демчинский и Тетя Мотя не сыграли. Но кое-что Катя во время съемки все-таки сделала. А именно – прекрасно отработала в кадре. Девушка шикарно позировала, несмотря на все усложнения: ходули, костюм в стиле аниме, меч-катану в руках. И даже после болезненного падения Катя не отчаялась и доработала съемку.

«Я впервые увидел Катю настолько пылкой, уверенной в себе, твердо шагающей к победе, – говорит эксперт реалити Нового канала. – Очень хотелось бы, чтобы она такой была и дальше. У меня возникло желание поддержать Катю, чтобы она зафиксировала для себя состояние триумфа. Чтобы понимала, что все это делала не зря. Поэтому после окончания съемки я спросил у Кати, чего бы она сейчас хотела. И она попросила отнести ее на бекстейдж на руках. Я согласился».

Еще несколько месяцев назад 25-летняя владелица салона красоты из Запорожья даже мечтать не могла, чтобы известный украинский дизайнер носил ее на руках.

«У нас с Вовой был интим! – заявила девушка. – Ну, как интим, пообнимались немножко. Но все равно приятно. Вова – мой рыцарь!».

Продолжение истории смотрите в пятницу в 19:00 в премьерном выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале.

Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн анонс 14 выпуска - 29.11.2019:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждете?

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 

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Владимир Демчинский Новый канал Шоубиз Топ-модель по-украински Алла Костромичева
Без Табу
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