Только стул и ноутбук: политсилу Пальчевского уличили в нарушении закона

Пальчевский пиарится на деньги, происхождение которых неизвестно

Прикрывший Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании бизнесмен со связями в ФСБ Андрей Пальчевский, судя по всему, вообще не имеет никакой реальной поддержки среди населения.

По крайней мере, из реальных финансовых взносов, которые политические партии могут тратить на рекламную кампанию, у Пальчевского с его "Победой" не оказалось ни копейки.

Согласно декларации партии "Победа Пальчевского", во втором квартале этого года на ее счета не поступило ни копейки, а в виде "спонсорских" средств получила 7 тысяч 300 гривен от некой Ольги Николенко. Более того, именно спонсорской помощью Пальчевский указал размещение офиса собственной конторки на улице Волынской. Помещение площадью 14,8 квадратов, один ноут, стол и два стула он якобы взял в пользование у вполне официально занимающейся услугами аренды компании ООО "Фирма Престо ЛТД" за 80, 23 и 4 гривны соответственно.

Такой ценник на аренду недвижимости, пусть даже такой небольшой, явно занижен в несколько сотен раз.

Впрочем, эпичным выглядит даже не тот факт, что партия Пальчевского фактически нищая, а то, что на фоне этого огромная часть страны видит масштабнейшую политическую кампанию с билбордами, ситилайтами и рекламой в соцсетях. Только с февраля этого года страницы в Facebook, которые продвигали Пальчевского, влили в продвижение 19 тысяч долларов. Все они, к слову, пытались сообщить о том, что рейтинг соратника Зеленского "вплотную приближается к популярности Виталия Кличко".

На какие деньги пиарится телеведущий ватных каналов и владелец "Евролаба", неизвестно.