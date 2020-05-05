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Только для нардепов: Арахамия хочет завершения карантина

21:40
Арахамия внес в ВР проект постановления о выходе парламента из карантина - фото 1
Арахамия внес в ВР проект постановления о выходе парламента из карантина

Во вторник, 5 мая, народный депутат и по совместительству лидер фракции развалившегося монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в парламенте документ, предполагающий выходе Рады из работы в режиме ограничений.

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте ВР, Арахамия предлагает коллегам согласиться с тем, что с 18 мая парламент должен вернуться в свой обычный режим работы.

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"Признать утратившим силу пункту первому постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарному плану 3 сессии", - сказано в документе.

Соответствующую дату один из лидеров Зе команды выбрал не случайно - именно 18 числа Рада должна была начать свою третью сессию согласно календарному плану. Так что фактически глава пропрезидентской фракции инициировал возвращение ВР к работе в обычном режиме в запланированный день.

Что же касается последствий для страны, выход парламента из карантина, с одной стороны, развяжет руки для принятия законопроектов, ведь сейчас Разумкову или Зеленскому приходится созывать ВР на заседания раз-два в неделю для неотложных решений. С другой же - нардепы, как показала практика, являются разносчиками заболеваний наряду с другими богатейшими предпринимателями и власть имущими. Среди первых зараженных в стране было немало парламентариев и ошивающихся на Банковой регионалов, которые тусили на модных курортах за границей.

Впрочем, намерения "Слуг народа" быстрее работать в свойственном им турборежиме может сказаться на Украине и неблагоприятно. Ведь даже в условиях карантина для всей страны на своих заседаниях они умудрились напринимать целый ряд весьма вредоносных законопроектов, а в случае, когда украинцам официально запрещено собираться больше 10 человек, а нардепы при этом могут беспрепятственно работать, руки властей для многих мутных действий будут развязаны.

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