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То ли Литва, то ли Латвия: у Зеленского снова перепутали страны

10:00
Передача "Занимательные флаги с Юлией Мендель" была бы очень веселой - фото 1
Передача "Занимательные флаги с Юлией Мендель" была бы очень веселой

Работники пресс-службы президента Украины регулярно показывают своё слабоумие, как, впрочем, и многие представители Зе команды. На сей раз шкваранулись ведущие страницы гаранта в соцсетях.

В четверг, 16 октября, Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Латвию, где встретился со своим коллегой.

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Пытаясь склепать пост о работе президента, работники пресс-службы продемонстрировали нулевое знание школьной программы.

"Официальный визит Владимира Зеленского в республику Литва - лучшие кадры", - подписали фоточки с президентом на фоне латвийских флагов сотрудники ОПУ.

Раздупление к представителям гаранта пришло не скоро. Больше часа после публикации работники пресс-службы выясняли, не являются ли Латвия и Литва одной страной, а потом думали, не пофиг ли.

Когда пришли к выводу, что разница между государствами все же присутствует, решили исправить пост, но снова не сумели. Вместо "Латвийская республика", что является правильным написанием, написали "Республика Латвия".

То ли Литва, то ли Латвия: у Зеленского снова перепутали страны - фото 189679

Зашквар с изменениями и ошибками заметили пользователи, которые в комментариях натыкали и всем работникам пресс-службы, и конкретно Юлии Мендель, и самому Зеленскому.

Чтобы историю обновлений поста в Facebook нельзя было отследить, в Зе команде удалили публикацию, а в 22:36 его опубликовали заново, но уже без ошибок.

То ли Литва, то ли Латвия: у Зеленского снова перепутали страны - фото 189681

К слову, географический кретинизм присущ представителям Зеленского. Ранее они уже путали столицу Канады, называя ею Торонто.

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