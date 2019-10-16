Гепа создал харьковский антимайдан и призвал к реализации "формулы Штайнмайера"

Кернес готов антимайданить

В среду, 16 октября, возглавляемый уже не мимикрирующим под патриота сепаром Кернесом харьковский горсовет принял текст ватного обращения к президенту.

Сегодня Харьков стал фактически единственным городом, чьи местные власти протянули руку помощи мирным инициативам Зеленского, которые могут привест к капитуляции страны.

В документе, за который проголосовали 53 депутата, указано, что "Формула Штайнмайера" является единственным способом прекращения войны на Донбассе", а также осуждаются акции протеста "Нет капитуляции".

Выступая перед присутствующими на заседании, Геннадий Кернес заявил, что Зеленского надо поддержать на фоне требований всего адекватного населения не допустить отступления войск и выборов в ОРДЛО до выхода оккупационных войск:

- Мы видим, что было в Харькове, Киеве, других областях Украины. Есть обращение депутатов Львовской, Тернопольской совсем другого порядка, и к нам также выходили с предложениями принять…Так как мы поддерживаем президента Украины. Поэтому мы вынесли данное обращение на сессию горсовета, я прошу его поддержать.

При этом инициатива создать депутатский антимайдан исходила от Кернеса "на мышу". Внесли проект обращения сегодня ночью, а сам текст вообще не оговаривался на заседании профильной комиссии.

В итоге фанатеющие от Путина депутаты потребовали от всей Украины "прекратить спекуляции на тему "формулы Штайнмайера" и прекратить проведение вече "Нет капитуляции".

К слову, во времена Евромайдана Кернес очень упорно боролся с активистами, поставлял титушек в Киев и организовывал ватные шабаши в Харькове.