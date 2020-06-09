Министр культуры Ткаченко приступил к спасению запрещенных "Сватов"

Ткаченко решил спасти всю продукцию "квартала" от запретов из-за сотрудничества с террористами

Не успел бывший гендир "плюсов" Александр Ткаченко переквалифицироваться из нардепа в министра культуры, как тут же начал работать в интересах "Квартала". Так, в понедельник, 8 июня, глава минкульта объявил о том, что с пропагандистского сериала о малороссах "Сваты" должны снять запреты для показа.

В эфире телеканала "UA: Первый" Ткаченко в стиле "какая разница" прокомментировал исключение террориста Федора Добронравова из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Благодаря принятому в интересах "1+1" и "Квартала 95" решению преступник, нарушивший законы Украины, может беспрепятственно кататься в нашу страну, а снятый для не слишком образованной и разумной аудитории сериал по-прежнему смогут сутками крутить по телеку. Для медиахолдинга "плюсов" - это деньги, а для "квартала" - пропаганда.

Впрочем, Ткаченко, судя по всему, решил пойти еще дальше, чтобы отмазать сотрудничающих с оккупантами артистов из власти от убытков. По его словам, запреты на въезд актеров в Украину "не могут быть основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимала участие этот человек, были запрещены".

- Кроме того, я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти. На мой взгляд, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в частности, фильм Романа Балаяна, кладутся на полку.

Теперь же, как утверждает министр, он хочет изменить систему внесения в списки запрещенных пропагандистских фильмов и сериалов. И, уж наверняка, всем пророссийским продуктам "95 квартала" дадут зеленый свет.