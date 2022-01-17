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Тисяча Зеленського: Українці вже витратили 1,5 мільярда гривень

Вчера, 15:41
Велика Однатища (с) - фото 1
Велика Однатища (с) / Фінклуб

За 4 тижні дії програми "єПідтримка" українцям уже виплатили майже 7 млрд грн, майже 1,5 млрд грн із отриманих коштів українці вже витратили.

За видами витрат "тисячі Зеленського" найпопулярнішими стали:

  • книжкові магазини – 490 млн грн;
  • кінотеатри – 386 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 188 млн грн;
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 млн грн;спорт – 146 млн грн.

У міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програму буде розширено - українці, віком від 60 років, матимуть можливість витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Офіційно програма стартувала 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів.

"На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється", - додали у відомстві.

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социалка Министерство экономического развития Экономика Новини Украина
Економічна правда
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