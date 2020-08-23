Лаборанты отдыхают: в Украине 1987 новых зараженных COVID-19

Лаборанты ушли отдыхать, а коронавирус - нет

Предоставленные утром в воскресенье, 23 августа, минздравом данные о статистике распространения коронавируса четко свидетельствуют, что за минувшие сутки болезнь не отступила, люди не стали адекватнее к ней относиться, а вот лаборатории ЦОЗ работали на расслабоне.

Весьма резкое снижение официально зафиксированного количестве новых случаев инфицирования связано именно с падением проведенных за сутки тестов.

Если вчерашний антирекорд был поставлен при 22 207 анализов, то за субботу в ЦОЗ провели лишь 15275 тестов. И выявили 1987 зараженных.

Всего же за сутки в больницах скончались 27 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 500 пациентов выздоровели.

- С момента начала пандемии в Украине от последствий коронавируса умерли 2271 человек. 52235 зараженных преодоллели недуг. Общее количество инфицированных - 104 958.

То, что в стране больше 50 тысяч человек находятся в активной фазе болезни, очень плохо, а эта цифра постоянно растет. Дальнейший приток зараженных может привести к неспособности медицинской системы оказывать помощь как инфицированным COVID-19, так и рядовым пациентам.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.