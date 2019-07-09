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Тимошенко через суд добилась "незаконности" повышения тарифов по требованию МВФ

12:40
Тимошенко выиграла иск, но проиграла украинские миллиарды - фото 1
Тимошенко выиграла иск, но проиграла украинские миллиарды / Ян Доброносов

Во вторник, 9 июля, стало известно о том, что Шестой апелляционный административный суд отказал Кабмину в удовлетворении вполне адекватных требований по поводу оставления расчетов за коммуналку в силе.

Об этом заявила "борец за выживание" украинцев Юлия Тимошенко, которая постоянно кормит народ предвыборными обещаниями снизить цены на газ и тепло, но при этом лишь рассказывает о хорошей жизни в будущем.

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Теперь же ЮВТ достала козырь из рукава и начала не просто манипулировать урезанием тарифов, но и намекать на компенсации всем украинцам.

"Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконные, необоснованные и безосновательные. Это значит, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы, - заявила Тимошенко. - Поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовало два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат".

На сколько милиардов гривен можно опустить бюджет подобными "переплатами", лидер "Батькивщины" не сказала, хотя вряд ли кто-то вел подобные подсчеты. Но если рядовым украинцам скосить с этого решения суда вряд ли что-то удастся, олигархи-владельцы теплокоммунэнерго уж точно не преминут выпотрошить государственные деньги с помощью судов.

В то же время сама отмена повышения тарифов выглядит "зрадой", поскольку именно ключевой кредитор страны МВФ настаивал на приведению ценников к рыночным. До этого в стране работала система компенсации со стороны государства расходов населения за отопление и газ, что убивало экономическую составляющую и возможность развития страны в целом. Откат от вполне адекватного требования может нарушить договоренности Киева с Фондом и послужить причиной срыва получения макрофинансового кредита.

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МВФ Юлия Тимошенко Батьківщина газ отопление тарифы Новости
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