Тесть Насирова сумел отменить генплан застройки Киева через суд

10:00 14 мая,

Тесть Насирова знает, как отбить деньги за залог зятя

Компания "Стройресурс", принадлежащая тестю бывшего главы ГФС Романа Насирова, добилась фактического разрешения на строительство ЖК в элитном районе столицы. Застройщик так сильно хотел отгрести себе земельку для возведения домов, что даже решил забить на генплан.

Судя по всему, одолживший десятки миллионов гривен в качестве залога своему зятю Александр Глимбовский решил во что бы то ни стало отбить эти деньги.

Так, в Шестом апелляционном админсуде 25 апреля приняли решение в пользу ООО "Стройресурс", которая родственнику зашкваренного экс-чиновника и принадлежит. В судебном постановлении указано, что департамент градостроительства и архитектуры КГГА должен предоставить компании все условия для проектирования многофункционального комплекса на ул. Жилянской 81, ул. Семьи Праховых, 5 в Голосеевском районе Киева.

По данным "Наших грошей", с 2006 года "Стройресурс" оформил в аренду 0,21 гектара земли на этом участке для строительство торгово-офисного комплекса. Впоследствии договоры продлевались. По соседству у компании тестя Насирова также имеется земелька - 0,1 гектара на Жилянской.

А в прошлом году Глимбовский решил отгрохать на этой территории жилой комплекс, для чего отправился в КГГА с просьбой дать разрешение на строительство.

Впрочем, был получен отказ. По целому ряду причин: параметры проекта застройщик вообще не указал, да и о других важных нюансах предстоящей стройки умолчал. Но основным мотивом бана строительства чиновники указали несоответствие возведения домой Генплану, поскольку на этой территории должны быть коммунально-складские территории, земля общественнных зданий и территории улиц и дорог. Но на землю общего пользования Глимбовскому, судя по всему, начхать, поэтому он и решил ее прибрать к рукам через суд.

Служители Фемиды пришли к выводу, что Генплану никакие застройки не мешают, а очередная "свечка" в центре города будет вполне законной.

Правда, данные кадастра с решением суда совершенно не совпадают. Участок, где тесть Насирова намерен отгрохать ЖК, никак не относится к многоэтажной жилой территории, примыкает к дорогам и земле общего пользования. Более того, строительство домов на таких территориях прямо запрещено законом.