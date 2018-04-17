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Террористы понесли огромные потери в Зайцево, морги заполнены

11:00, Сегодня
В морг Горловки поступило 32 тела убитых боевиков - фото 1
В морг Горловки поступило 32 тела убитых боевиков

В воскресенье, 15 апреля, в морг второй городской больницы оккупированной Горловки привезли тела 32 погибших террористов.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Алексей Чибисов.

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По его словам, свозили останки оккупантов ВС РФ к патологоанатомам на грузовиках.

"Картина происходящего в заведении для трупов напоминает морги Донецка после первого боя за ДАП. Одвухсотились 32 оккупанта и коллаборанта, - отметил блогер. - По моим данным, свозили жмуров с позиций в районе Зайцево и Жованки".

Как утверждает Чибисов, погибшие числились в нескольких подразделениях оккупационных войск. Основу составляли "двухсотые" из 3 ОМСБр.

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