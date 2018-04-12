Санкции война на Донбассе Сирия

Кормильцы исчезли: боевики жалуются на отсутствие помощи "от Рината"

16:00, Сегодня
Боевики недовольны отсутствием финансирования - фото 1
Боевики недовольны отсутствием финансирования

Террористические войска ВС РФ на Донбассе переживают серьезный кризис. Помимо кадрового голода они испытывают еще и финансовые трудности.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Алексей Чибисов, который передал диалог двух оккупантов, случившийся в одной из маршруток Донецка.

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По его словам, заместитель командира разведроты с позывным "Кабан" устроил теплый прием своему земляку из российской глубинки, которого только отправили на войну.

"Сейчас все спонсоры войны как-то сливаются. Раньше, мол, от Рината помощь перепадала, от россиян, а сейчас все сводят на нет. И воевать не с кем, одних алкашей и зэков завозят, а местные - вообще быдло, ничего делать для дыры не хотят. Но и это еще не все, из-за новшеств из оккупационной армии бегут и увольняют просто массово. "Выкидывают нас на улицу". В общем, весело встретил Донецк оккупанта. Тому и воевать перехотелось", - передал Чибисов суть разговора террористов.

Как известно, Рината Ахметова многие активисты связывают с финансированием "ДНР", однако никто из правоохранительных органов не открыл по этому поводу уголовное дело.

Летом прошлого года в гуманитарном конвое от благотворительного фонда олигарха пограничники обнаружили военное снаряжение, которое предназначалось террористам. Тогда в помощи оккупантам обвинили водителя фуры.

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Ринат Ахметов ДНР война на Донбассе Боевики оккупанты Россия Новости
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