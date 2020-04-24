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Террористы "ДНР" решили переименовать Донецк

09:00
Главари "ДНР" и "ЛНР" переименовали Донецк и Луганск - фото 1
Главари "ДНР" и "ЛНР" переименовали Донецк и Луганск

Страдающий новороссией головного мозга террорист Пушилин решил вернуть столице шахтерского края ее прежнее название - Сталино. Причем побудила неадеквата еще раз присвоить Донецку старое наименование любовь к Ленину.

К годовщине рождения почитаемого слабоумными фанатами "русского мира" революционера главарь "ДНР" решил подлизнуть российским коммунистам и, видимо, получить очередную порцию гуманитарки, которую затем распродадут в отжатых им магазинах.

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Пушилин подписал "распоряжение", согласно которому Донецку будет присвоено второе имя - Сталино.

аименование "город Сталино" будет использоваться наряду с наименованием "город Донецк" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности Днем Победы 9 мая".

Террористы 'ДНР' решили переименовать Донецк - фото 199119

Руководствовался ватный лидер недореспублики якобы исследованиями донецких историков, которые утверждают, что в 1924-м году исполком на тот момент еще Юзовки решил увековечить память Ленина, подобрав к нему слово харакреристику - "сталь".

Примечательно, что параллельно с тем, как "Пушилин якобы самостоятельно что-то решил", переименовать Луганск умудрился и его коллега по террористической деятельности Леонид Пасечник. Он присвоил городу параллельное название Ворошиловград.

Фактически это означает об очередной ступени процесса интеграции квазиреспублик в совковое пространство без возможности нормального возвращения в цивилизованный мир.

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