Террорист Каримов часто катался в Москву и служил в армии (ФОТО)

Сухроб Каримов нередко бывал в Москве

Гражданин Узбекистана, захвативший отделение Universal банка в столичном бизнес-центре "Леонардо", был на хорошем счету в армии своей страны, а также регулярно гонял на территорию страны-террориста.

Об этом сообщили источники сайта "Сегодня" в правоохранительных органах, расследующие дело о захвате заложников в банке.

По данным следствия, Каримов приехал в Украине по приглашению жены для получения разрешения на иммиграцию в 2015-м году. До этого он жил в Москве и периодически приезжал к супруге с сыном.

Год он жил в Запорожской области, а затем уехал в Киев, где устроился официантом в одном из кафе. Был уволен из-за не прохождения испытательного срока.

Кроме того, полицейские нашли в квартире Каримова под Запорожьем справку о прохождении воинской службы в армии Узбекистана. Там указано, что он отличался образцовым выполнением задач командования и примерным поведением.

Никаких упоминаний о возможных психических расстройствах у киевского террориста правоохранители не нашли. Впрочем, мотивы поступка злоумышленника остаются не ясными до сих пор, поскольку выдвигаемые им требования абсурдны сами по себе: предоставить ему выход в прямой эфир телеканалов, а в помещение мусора запустили пророссийских пропагандистов с каналов Медведчука.

Как известно, многие представители общественности увидели в происходившем в понедельник очередной спектакль, который решили провести в интересах главы МВД Арсена Авакова, но уже при полном соответствии сценарию: без личного участия министра и посланников из Офиса президента.

Напомним, террориста задержали в ходе короткой и успешной спецоперации силами бойцов СБУ "Альфа".