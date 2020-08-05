Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Взрыв в Бейруте Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Террорист Каримов часто катался в Москву и служил в армии (ФОТО)

08:40
Сухроб Каримов нередко бывал в Москве - фото 1
Сухроб Каримов нередко бывал в Москве

Гражданин Узбекистана, захвативший отделение Universal банка в столичном бизнес-центре "Леонардо", был на хорошем счету в армии своей страны, а также регулярно гонял на территорию страны-террориста.

Об этом сообщили источники сайта "Сегодня" в правоохранительных органах, расследующие дело о захвате заложников в банке.

Захватчику банка в Киеве сообщили о подозрении

По данным следствия, Каримов приехал в Украине по приглашению жены для получения разрешения на иммиграцию в 2015-м году. До этого он жил в Москве и периодически приезжал к супруге с сыном.

Год он жил в Запорожской области, а затем уехал в Киев, где устроился официантом в одном из кафе. Был уволен из-за не прохождения испытательного срока.

Террорист Каримов часто катался в Москву и служил в армии (ФОТО) - фото 203599

Кроме того, полицейские нашли в квартире Каримова под Запорожьем справку о прохождении воинской службы в армии Узбекистана. Там указано, что он отличался образцовым выполнением задач командования и примерным поведением.

Никаких упоминаний о возможных психических расстройствах у киевского террориста правоохранители не нашли. Впрочем, мотивы поступка злоумышленника остаются не ясными до сих пор, поскольку выдвигаемые им требования абсурдны сами по себе: предоставить ему выход в прямой эфир телеканалов, а в помещение мусора запустили пророссийских пропагандистов с каналов Медведчука.

Как известно, многие представители общественности увидели в происходившем в понедельник очередной спектакль, который решили провести в интересах главы МВД Арсена Авакова, но уже при полном соответствии сценарию: без личного участия министра и посланников из Офиса президента.

Напомним, террориста задержали в ходе короткой и успешной спецоперации силами бойцов СБУ "Альфа".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев Захват банка в Киеве заложники терроризм Национальная полиция Арсен Аваков полиция Новости
Сегодня
Другое на тему
Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах - фото 1
Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах
17:10
Зеленский попросил Лукашенко передать пленных "вагнеровцев" - фото 1
Зеленский попросил Лукашенко передать Украине боевиков ЧВК "Вагнера"
15:40
МВФ хочет гарантий честного отбора судей - фото 1
В МВФ потребовали участия международных экспертов в отборе украинских судей
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50