Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет

А помнишь, как ты меня гонял? (с)

Как попытка возродить классическую франшизу – провал. Как сыграть на ностальгии – двойной провал. Как привнести что-то новое в старую историю – тройной провал. Выносите этот труп. Кто не понял - это про новый Терминатор со старым Арни.

Как ни прискорбно, но сегодня запросто найдется человек, который не знает, что такое франшиза «Терминатор». Либо знает, но благодаря странным попыткам возродить историю по типу «Терминатор: Генезис» либо «Терминатор: Да придет спаситель». Это части курильщика, так сказать. А непобедимой классикой, иконой всей франшизы и удачным блокбастером на конец прошлого века остаются первые две части – «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Те самые фильмы, которые крутили по украинским каналам под вечерок, где Роберт Патрик еще не Роберт Беркут, Арни - молод и свеж, а Линда Хэмилтон – секс-бомба тех далеких времен.

К сожалению, франшизу очень изуродовали ненужными продолжениями, новыми персонажами, альтернативными реальностями. Это, конечно, не помешало пяти фильмам с общим бюджетом чуть больше 600 лимонов долларов поиметь со зрителей 1,8 миллиардов долларов только в кинотеатрах. Но чувство ностальгии было бесповоротно убито.

Кэмерон вернулся

Тогда-то к своему детищу, но только в качестве продюсера, вернутся мастодонт Джеймс Кэмерон, и в разработку была запущена шестая часть о машинах против людей – «Терминатор: Фатум». Кэмерон крайне занятой в последнее время («Аватар» сам не нарисуется), а потому в кресло режиссера усадили Тима Миллера, который выпустил удачного первого «Дэдпула». Как и в случае с другой культовой франшизой прошлого века - “Чужие”, где также вернулся создатель (лучще бы сэр Ридли этого не делал), было решено полностью вычеркнуть из линейки повествования все части «Терминатор» после фильма 1991 года. И «Фатум» официально стал третьим фильмом по счету, продолжением «Судного дня». Но пергаменты не горят, а надежда все-таки умирает последней под финальные титры «Фатума». Корову жалко, выдоили ее до основания.

Терминатор: Фатум - смотреть трейлер онлайн:

Терминатор: Фатум - об чем фильм

На американском дворе 1998 год. Сара Коннор и ее сын Джон наслаждаются солнечным побережьем, потягивая коктейли. Появляется злой Арни-Терминатор-Т-800 и убивает Джона, тем самым вроде как предрешая судьбу мира и выполняя свою задачу. Сара рыдает над телом родной кровинушки, Арни уходит в закат…

С этих событий проходит 22 года. Зрителей переносят в жаркую Мексику в семейство простых работяг. По центру – миловидная Дани Рамос (Наталия Рейес), которая муху не обидит, но босса на место поставит. Спокойная жизнь девушки прекращается, когда на нее объявляет охоту прибывший из будущего модернизированный терминатор Rev-9 (Гэбриел Луна) от аналога «Скайнета» - «Легиона». А на защиту девушки из того же будущего была послана Грэйс (Маккензи Дэвис) – прокачанный человек, в котором больше железа, чем положено, и сила настоящего робота «Скайнета».

Чтобы картина была совсем маслом, на горизонте нарисовалась изрядно постаревшая Сара Коннор (Линда Хэмилтон). По будням раз в парочку лет она крушит терминаторов, а в остальное время года закидывается крепкими напитками вместо того, чтобы закатку готовить. Понятное дело, что Коннор как и Грэйс пытается также защитить Дани. А для полноценного якобы восторга через час от начала фильма к компашке в борьбе против латиноамериканского плохиша Rev-9 присоединяется старый и уже подобревший Арни.

Стрелять - так стрелять

Подделка под вторую часть

Когда в 2015 году вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» появилось довольно неприятное ощущение где-то в районе мозжечка, что зрителя пытаются развести. Самая серьезная претензия к фильму - он похож на своего предшественника «Новую надежду». Никогда бы не подумали, что подобное может случиться так скоро, но с «Терминатором».

«Фатум» - это ксерокопия своего предшественника «Судного дня». Два робота, одна жертва, от которой зависит будущее, и много экшона (даже больше чем в картине 1991 года, слава 21 веку). Конечно, в «Фатуме» появились некоторые новшества, которые невозможно проигнорировать, но до них еще дойдем. В целом, фильм Тима Миллера не приносит во франшизу абсолютно ничего нового с сюжетной точки зрения, предпочитая танцевать на костях. И это никак не можно считать преимуществом или даже каким-то толстым недостатком. Это стоит воспринимать как «никак» и попытаться наслаждаться аттракционном из драк, взрывов, экшона и плоских шуточек.

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Терминатор: Что нового

Возвращаясь к новшеству. «Фатум» пошел на поводу у трендов и превратился в очередной фильм с женщинами по центру. Мы ни в коем случае не против феминизма, но «шо занадто - то нездраво» так и крутится на языке. Особенно когда в фильм пихают слабую главную героиню. Дани Рамос в исполнении Наталии Рейес адски раздражает и не вызывает сочувствия. Особенно раздражает, когда все вокруг воинственно ее защищают, а она бросает пафосные взгляды либо речи о «победа до конца».

Возвращение Линды Хэмилтон не вызывает бурного восторга и чем-то напоминает возвращение Джейми Ли Кертис в американском слэшере «Хэллоуин» от 2018 года. Обе бабульки были жертвами в своих первых фильмах, а в крайних - становятся бой-женщинами с автоматом или гранатометом наперевес. Только Кертис еще успевала закатку заготовить, а Хэмилтон упорно доказывает своим видом, что ее персонаж предпочитает забухать. Хотя в кадре ни капли алкоголя в рот не возьмет.

Женский вопрос в объективе нового Терминатора

Всю женскую часть фильма вытягивает только Маккензи Дэвис со своей кибер-прокаченной Грэйс. Симпатичная актриса из «Талли» и «Бегущего по лезвию 2049» появилась в новом для себя амплуа – экшн-героини. И выглядит она победоносно и правдоподобно. Брутальная настолько, что поставит на место Сару Коннор, остроумная, подкаченная не хуже перекаченной Алисии Викандер из последней «Лары Крофт». Но главное – Дэвис в экшн-сценах смотрится восхитительно органично. Надеемся, ей еще выпадет подобная роль, но в каком-то фильме получше.

А что Арнольд?

Мужская часть фильма это просто обхохотаться. Сильный пол в «Фатуме» выполняет две роли – надоедливый придаток и раздражающая муха. Арнольд Шварцнеггер должен был уже давно отказаться от «Терминатор». С него сыпется труха, он стал неповоротливым, седина только если не на спине пробивается. Но его пихают снова в сюжет как почти непобедимую машину, готовую пожертвовать собой. Единственная новая фишка этого Арни – его семейность.

Отпустите Арни на пенсию

Это тот самый терминатор, который убил Джона Коннора в 1998 году. Но спустя долгие годы проживания среди людей без цели и задания, он остепенился и стал семейным человеком, опекая женщину с сыном. Только вот не подумайте о сексуальных отношениях между роботом и человеком, этого не будет. Железный Арни просто дом построит, сына вырастит и пивка вечерком бахнет на веранде.

Новый злой Терминатор не тянет

А красавчик Гэбриэл Луна явно не дотягивает до уровня жуткого и жиденького Роберта Патрика. Симпатия - вещь субъективная, но Патрик пугал своим идеально выбритым лицом и хладнокровностью. Луна же выполняет роль мальчика для постоянного бить.

Не то

И даже его способность делиться на два робота тут никак его не спасает. Только в два раза больше тумаков получает и по итогу – опущен женщинами. Вместо главной героини становится жаль именно Луну, а это парадокс.

Новый Терминатор - что в итоге

В общем, «Терминатор: Фатум» как попытка возродить классическую франшизу – провал. Как сыграть на ностальгии – двойной провал. Как привнести что-то новое в старую историю – тройной провал, выносите этот труп. Если воспринимать «Фатум» как простой блокбастер, закрыв глаза на взнос в кинематограф всей франшизы «Терминатор», то можно насладиться картиной как аттракционном. Но диагноз очевиден – «Терминатор» больше не может вписываться в современные реалии кино. И без разницы старые идеи или новые. Эту шарманку пора прикрывать.

Настя Белова, специально для Без Табу