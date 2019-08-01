"Тарас Шевченко" завел Instagram – яркие ФОТО
"Тарас Шевченко" завел Instagram – яркие ФОТО
В Instagram ворвался Тарас Шевченко. Правда, не реальный, а его двойник. Но какой крутой! Он выкладывает фото, видео, "сториз" и прочая прочая.
Здесь поэт просит быть скромнее.
Тут Григорович негодует из-за выборов в Раду.
А вот пошли глубокие мысли.
Иногда же он просто гуляет.
Напомним, Зеленский уволил Короля Артура. И это не шутка.
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