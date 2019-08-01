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"Тарас Шевченко" завел Instagram – яркие ФОТО

12:35
"Тарас Шевченко" завел Instagram – яркие ФОТО - фото 1
"Тарас Шевченко" завел Instagram – яркие ФОТО

В Instagram ворвался Тарас Шевченко. Правда, не реальный, а его двойник. Но какой крутой! Он выкладывает фото, видео, "сториз" и прочая прочая.

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Здесь поэт просит быть скромнее.

'Тарас Шевченко' завел Instagram – яркие ФОТО - фото 185256
Тут Григорович негодует из-за выборов в Раду.
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А вот пошли глубокие мысли.
'Тарас Шевченко' завел Instagram – яркие ФОТО - фото 185258
Иногда же он просто гуляет.
'Тарас Шевченко' завел Instagram – яркие ФОТО - фото 185259
Напомним, Зеленский уволил Короля Артура. И это не шутка.
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Тарас Шевченко Киев Instagram Новости Украина
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