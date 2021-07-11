Талібан захопив більшу частину Афганістану

Таліби грають м'язами / Гетті Іміджес

Представники Талібану виступили із заявою, що угруповання захопило контроль над 85% території Афганістану, звідки США та інші країни західної коаліції виводять свій контингент.

Представники Талібану заявили, що сунітське повстанське мусульманське угруповання взяло під контроль 85% території Афганістану.

Це спричинило нові занепокоєння міжнародної спільноти щодо потенційних проблем з доставленням ліків та іншої допомоги в країну.

Тим часом офіційна влада Афганістану заперечила заяви талібів про те, що вони захопили контроль над більшою територією країни. У Кабулі назвали це пропагандистською кампанією, яку лідери Талібану розгорнули на тлі виведення іноземних військ на чолі зі США.

Водночас влада Афганістану визнала, що таліби захопили важливий округ у провінції Герат, де мешкають десятки тисяч шиїтських хазарів.

Сотні людей – представників сил безпеки Афганістану, а також біженців – продовжують втікати з країни до сусідніх Ірану й Таджикистану.