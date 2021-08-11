Талібан взяв під контроль більшу частину Афганістану
Апокаліпсис по-афганськи / АП
Боєвіки руху «Талібан» в даний час контролюють 65% території Афганістана.
Можливості афганських урядових сил істотно ослаблені у зв'язку з виводом із країн американських військ.
За інформацією Al Jazeera, фундаменталісти захопили столиці восьми з 34 провінції Афганістана менше, ніж за тиждень. Перша столиця, місто Зарандж, була захоплена 6 серпня.
Влада США домовилися з талібами про виведення війська з Афганістана в минулому році. Завершити вивід планується до 11 вересня нинішнього року. Американці знаходяться в країні 20 років.
На тлі виведення американських військ «Талібан» почав наступ по всій країнт. У кінці липня рух оголосив, що контролює 90% кордонів Афганістана.
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