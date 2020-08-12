Такси Opti – надежный перевозчик во Львове

Львов прекрасен, интересен и приветлив в любое время года. Пешие прогулки по городу незабываемы, но не менее увлекательны и автопрогулки. Чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться услугами Opti.

Спросите: можно ли доверять этому перевозчику? Отвечаем: конечно, ведь это обновленное Оптимальное такси 579. А эта компания давно уже заслужила доверие как во Львове, так и по всей Украине.

Перед тем, как рассказать об Opti, будет уместно вспомнить, благодаря чему Оптимальное стало одним из лидеров пассажирских перевозок. В первую очередь стоит отметить, что за почти 15 лет работы компания сумела открыть офисы в 29 городах и еще 7 в Литве и Польше. Этого бы не произошло без постоянного развития. Еще одним фактором успеха стала постоянная поддержка обратной связи с пассажирами. Компания всегда прислушивалась к конструктивной критике, улучшая качество сервиса. Строгий отбор водителей и неустанный контроль за состоянием автопарка также внесли свой вклад.

Ребрендинг и его последствия

Что же нового принесло «превращение» Оптимального такси в Mobility service company Opti? Главными атрибутами ребрендинга стали креативный подход и наращивание коммуникации. Водителям было предложено сменить статус на партнеров. Это, как уже показала практика, принесло им реальную выгоду, а стало быть и компании. Партнерская база Opti выросла в разы, а автопарк стал еще лучше. И это только начало. Далее последовало расширение сервиса – появились новые дополнительные услуги, которые позволяют пассажирам экономить время и средства.

Так, к уже известным услугам «Автодрайвер», «Курьерская доставка» и «Встреча с табличкой» добавились «Автоняня», «Перевозка домашних животных» и «Групповые поездки». К слову, Opti также занимается и грузовыми перевозками.

Компания по-прежнему соблюдает принцип открытости, поэтому все тарифы и стоимость услуг фиксированы. Иными словами, клиент платит ровно столько, сколько было указано в заказе – без неприятных сюрпризов. При этом Opti, стремясь повысить лояльность к бренду, регулярно проводит для пассажиров конкурсы и розыгрыши ценных призов. Чтобы принимать в них участие, подписывайтесь на страницы компании в Facebook и Instagram.

Как связаться с Opti

Заказать авто во Львове и пригороде можно с помощью удобного мобильного приложения Opti. Кроме целого ряда преимуществ при вызове машины приложение позволяет экономить, ведь с каждой поездки пассажир получает проценты кешбэка на свой аккаунт. Приобретенные бонусы можно и нужно использовать для следующих поездок.

Разумеется, заказать такси также можно по короткому номеру 579 (callback) и на сайте компании https://opti.global/ru/lviv. Еще одни способ – мессенджеры соцсетей. Какой бы способ Вы не выбрали, Opti будет на месте.